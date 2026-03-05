Milano 12:01
45.503 +0,37%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:01
10.592 +0,23%
Francoforte 12:01
24.277 +0,30%

Londra: in forte denaro Rentokil Initial

Migliori e peggiori
Londra: in forte denaro Rentokil Initial
(Teleborsa) - Effervescente il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,34%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rentokil Initial rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di breve periodo di Rentokil Initial evidenzia un declino dei corsi verso area 4,584 sterline con prima area di resistenza vista a 4,751. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,473.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```