Londra: in forte denaro Rentokil Initial

distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene

FTSE 100

Rentokil Initial

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,34%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 4,584 sterline con prima area di resistenza vista a 4,751. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,473.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)