Londra: scambi negativi per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene
, con una flessione dell'1,92%.
L'andamento di Rentokil Initial
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro di medio periodo di Rentokil Initial
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4,546 sterline. Primo supporto individuato a 4,46. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 4,633.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)