Londra: seduta molto difficile per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene
, che tratta in perdita del 4,19% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Rentokil Initial
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Rentokil Initial
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,262 sterline con area di resistenza individuata a quota 4,42. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,203.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)