Londra: seduta molto difficile per Rentokil Initial

distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene

FTSE 100

Rentokil Initial

principale indice della Borsa di Londra

Rentokil Initial

(Teleborsa) - Ribasso per il, che tratta in perdita del 4,19% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,262 sterline con area di resistenza individuata a quota 4,42. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,203.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)