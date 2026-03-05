Londra: scambi al rialzo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta positiva per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, che avanza bene del 2,38%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di JD Sports Fashion
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di JD Sports Fashion
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7563 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,7853. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7381.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)