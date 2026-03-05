Milano 14:17
45.236 -0,22%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:17
10.550 -0,17%
Francoforte 14:17
24.165 -0,17%

Londra: scambi al rialzo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta positiva per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che avanza bene del 2,38%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di JD Sports Fashion, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di JD Sports Fashion segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7563 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,7853. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7381.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
