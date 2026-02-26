Milano 17:03
47.390 +0,47%
Nasdaq 17:03
24.970 -1,42%
Dow Jones 17:03
49.553 +0,14%
Londra 17:03
10.845 +0,35%
Francoforte 17:03
25.300 +0,49%

New York: luce verde per Atlassian

Seduta decisamente positiva per la società di software australiana, che tratta in rialzo del 7,94%.
