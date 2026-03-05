New York: netto calo registrato da Applied Materials

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, che passa di mano in perdita del 5,33%.
La tendenza ad una settimana di Applied Materials
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 350,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 331,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 324,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)