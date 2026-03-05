New York: netto calo registrato da Applied Materials

fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori

Applied Materials

Nasdaq 100

produttore di chip

(Teleborsa) - Ribasso per il, che passa di mano in perdita del 5,33%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 350,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 331,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 324,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)