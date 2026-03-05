Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 20:17
24.806 -1,15%
Dow Jones 20:17
47.655 -2,22%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

New York: netto calo registrato da Applied Materials

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che passa di mano in perdita del 5,33%.

La tendenza ad una settimana di Applied Materials è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 350,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 331,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 324,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
