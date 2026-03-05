Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 20:18
24.823 -1,08%
Dow Jones 20:18
47.684 -2,17%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

New York: senza freni Zscaler

Migliori e peggiori
New York: senza freni Zscaler
(Teleborsa) - Rialzo per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,39%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zscaler evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zscaler rispetto all'indice.


Le tendenza di medio periodo di Zscaler si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 165,6 USD. Supporto stimato a 158. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 173,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```