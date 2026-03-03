Milano 17:35
New York: amplia l'ascesa Zscaler

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,14%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zscaler evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zscaler rispetto all'indice.


Lo scenario di breve periodo di Zscaler evidenzia un declino dei corsi verso area 147,7 USD con prima area di resistenza vista a 158,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 140,7.

