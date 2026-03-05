New York: vendite diffuse su United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la holding di compagnie aeree
, che tratta in perdita del 3,98% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Airlines Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 95,49 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 98,08. Il peggioramento di United Airlines Holdings
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 94,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)