New York: vendite diffuse su United Airlines Holdings

holding di compagnie aeree

S&P-500

United Airlines Holdings

United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 3,98% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 95,49 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 98,08. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 94,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)