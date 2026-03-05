Milano 16:26
New York: vendite diffuse su United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la holding di compagnie aeree, che tratta in perdita del 3,98% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Airlines Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 95,49 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 98,08. Il peggioramento di United Airlines Holdings è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 94,5.

