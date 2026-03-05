Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per CSX
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia ferroviaria statunitense, che soffre con un calo del 3,93%.

La tendenza ad una settimana di CSX è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di CSX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42,06 USD con primo supporto visto a 40,56. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 40,02.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
