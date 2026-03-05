New York: violenta contrazione per CSX

(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia ferroviaria statunitense
, che soffre con un calo del 3,93%.
La tendenza ad una settimana di CSX
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di CSX
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42,06 USD con primo supporto visto a 40,56. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 40,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
