Milano 9:38
45.000 -0,74%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:38
10.545 -0,21%
24.090 -0,48%

SILVER del 4/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 84.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 79,49. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 91,17. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 74,99.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
