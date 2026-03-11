Milano 11:24
44.863 -0,75%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:24
10.331 -0,78%
Francoforte 11:24
23.650 -1,33%

SILVER del 10/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Risultato positivo per il metallo prezioso, che lievita dell'1,27%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 90,31. Rischio di eventuale correzione fino al target 84,49. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 96,13.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
