SILVER del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo
Risultato positivo per il metallo prezioso, che lievita dell'1,27%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 90,31. Rischio di eventuale correzione fino al target 84,49. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 96,13.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)