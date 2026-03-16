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SILVER del 15/03/2026

Finanza
SILVER del 15/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 marzo

Performance infelice per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 15 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico dell'argento mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 77,68 con area di resistenza individuata a quota 85,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 75.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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