Milano
9:34
45.055
-0,62%
Nasdaq
4-mar
25.094
0,00%
Dow Jones
4-mar
48.739
+0,49%
Londra
9:34
10.548
-0,18%
Francoforte
9:34
24.089
-0,48%
Giovedì 5 Marzo 2026, ore 09.51
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,44%
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,44%
L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.359,57 punti
In breve
,
Finanza
05 marzo 2026 - 09.25
Hong Kong conclude in progresso dello 0,44%, archiviando la sessione a 25.359,57 punti.
