Milano
11:47
46.768
-0,12%
Nasdaq
9-feb
25.268
0,00%
Dow Jones
9-feb
50.136
+0,04%
Londra
11:47
10.346
-0,39%
Francoforte
11:47
25.017
+0,01%
Martedì 10 Febbraio 2026, ore 12.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,47%
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,47%
L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 27.153,59 punti
In breve
,
Finanza
10 febbraio 2026 - 09.25
Hong Kong conclude in progresso dello 0,47%, archiviando la sessione a 27.153,59 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,43%
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,35%
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,15%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dello 0,81%
Altre notizie
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,28%
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,55%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,24%
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,48%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,27%
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,41%
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto