Milano 11:47
46.768 -0,12%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:47
10.346 -0,39%
Francoforte 11:47
25.017 +0,01%

Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,47%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 27.153,59 punti

Hong Kong conclude in progresso dello 0,47%, archiviando la sessione a 27.153,59 punti.
