Milano 9:34
45.055 -0,62%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:34
10.548 -0,18%
24.089 -0,48%

Borsa: Londra, apertura +0,02%

Indice FTSE-100 +0,02% a quota 10.569,46 dopo l'apertura.
