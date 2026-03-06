Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,89%

SSE a 4.118,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,89%
Indice SSE +0,89% a quota 4.118,68 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```