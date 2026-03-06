Milano 10:57
44.550 -0,13%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:58
10.423 +0,09%
Francoforte 10:57
23.808 -0,03%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Performance positiva per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata in aumento dell'1,49% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```