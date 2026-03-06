Francoforte: rosso per Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding impegnata nel settore automobilistico
, che presenta una flessione del 2,17% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Porsche Automobil Holding
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Porsche Automobil Holding
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 33,08 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,88. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)