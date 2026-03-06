Francoforte: rosso per Porsche Automobil Holding

holding impegnata nel settore automobilistico

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,17% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 33,08 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,88. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)