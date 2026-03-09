Francoforte: in calo Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Rosso per la holding impegnata nel settore automobilistico
, che sta segnando un calo del 2,71%.
Lo scenario su base settimanale di Porsche Automobil Holding
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Porsche Automobil Holding
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,38 Euro con tetto rappresentato dall'area 33,02. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)