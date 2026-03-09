Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:42
24.659 +0,06%
Dow Jones 19:42
47.160 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: in calo Porsche Automobil Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Rosso per la holding impegnata nel settore automobilistico, che sta segnando un calo del 2,71%.

Lo scenario su base settimanale di Porsche Automobil Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Porsche Automobil Holding suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,38 Euro con tetto rappresentato dall'area 33,02. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```