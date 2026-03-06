Milano 11:01
Londra: scambi al rialzo per Experian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, con un rialzo dell'1,89%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Experian più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Experian rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,24 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,82. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,66.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
