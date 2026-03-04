Londra: nuovo spunto rialzista per Experian

società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi

Experian

FTSE 100

Experian

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita dell'1,91%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 27,16 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 27,45. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 27,06.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)