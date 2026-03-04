Milano 11:38
45.017 +1,23%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:38
10.523 +0,37%
Francoforte 11:38
24.115 +1,36%

Londra: nuovo spunto rialzista per Experian

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Experian
(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che lievita dell'1,91%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Experian più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni tecniche complessive di Experian evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 27,16 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 27,45. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 27,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```