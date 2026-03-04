Londra: nuovo spunto rialzista per Experian

(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi
, che lievita dell'1,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Experian
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche complessive di Experian
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 27,16 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 27,45. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 27,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)