Londra: rosso per Experian

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che tratta con una perdita del 2,50%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Experian mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 23,88 sterline con area di resistenza individuata a quota 24,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 23,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
