Londra: rosso per Experian

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi
, che tratta con una perdita del 2,50%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Experian
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 23,88 sterline con area di resistenza individuata a quota 24,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 23,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)