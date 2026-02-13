Londra: scambi in forte rialzo per Experian

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,28%.
La tendenza ad una settimana di Experian
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Experian
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,38 sterline con tetto rappresentato dall'area 25,49. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)