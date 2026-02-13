Milano 14:18
Londra: scambi in forte rialzo per Experian

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,28%.

La tendenza ad una settimana di Experian è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Experian suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,38 sterline con tetto rappresentato dall'area 25,49. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,64.

