Marvell Technology, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 16,57%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Marvell Technology
evidenzia un declino dei corsi verso area 84,9 USD con prima area di resistenza vista a 90,05. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 81,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)