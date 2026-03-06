Marvell Technology brilla con trimestre sopra attese

Marvell Technology

Nasdaq 100

produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione

Marvell Technology

(Teleborsa) - Brillache passa di mano con un aumento del 20,20%.Il produttore di semiconduttori ha chiuso il quarto trimestre conin aumento del 22% a 2,22 miliardi di dollari, sopra i 2,21 miliardi del consensus. L'rettificato è salito da 60 a 80 centesimi contro i 79 centesimi previsti dagli analisti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 85,66 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 94,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 80,36.