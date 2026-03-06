Marvell Technology brilla con trimestre sopra attese

(Teleborsa) - Brilla Marvell Technology
che passa di mano con un aumento del 20,20%.
Il produttore di semiconduttori ha chiuso il quarto trimestre con ricavi
in aumento del 22% a 2,22 miliardi di dollari, sopra i 2,21 miliardi del consensus. L'EPS
rettificato è salito da 60 a 80 centesimi contro i 79 centesimi previsti dagli analisti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Marvell Technology
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 85,66 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 94,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 80,36.