Milano 16:28
44.088 -1,17%
Nasdaq 16:28
24.785 -0,94%
Dow Jones 16:28
47.325 -1,31%
Londra 16:28
10.293 -1,16%
Francoforte 16:28
23.588 -0,95%

New York: in rally Marvell Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: in rally Marvell Technology
Protagonista il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 16,57%.
Condividi
```