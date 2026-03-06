Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 18:08
24.821 -0,80%
Dow Jones 18:08
47.334 -1,29%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

New York: balza in avanti Broadcom

(Teleborsa) - Scambia in profit la società tech statunitense, che lievita del 2,43%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Broadcom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di breve periodo di Broadcom mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 345,7 USD. Rischio di discesa fino a 331,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 359,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
