New York: brillante l'andamento di Datadog

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Datadog
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Datadog
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 127,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 121,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 133.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)