New York: brillante l'andamento di Datadog

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Datadog più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Datadog rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 127,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 121,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 133.

