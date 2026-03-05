A Piazza Affari, forte ascesa per Campari

azienda attiva nel settore beverage

FTSE MIB

Campari

società famosa per il suo bitter alcolico

(Teleborsa) - Protagonista l', che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,39%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,243 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,437. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,161.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)