Si muove in ribasso Bath & Body Works a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che soffre con un calo del 7,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Bath & Body Works rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Bath & Body Works, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 20,17 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 21,75. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 19,62.

