New York: Bath & Body Works in forte calo

(Teleborsa) - Scende sul mercato il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che soffre con un calo del 6,89%.
L'andamento di Bath & Body Works
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bath & Body Works
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,58 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,26. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)