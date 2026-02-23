Milano 16:38
46.870 +0,85%
Nasdaq 16:38
24.793 -0,88%
Dow Jones 16:38
48.981 -1,30%
Londra 16:38
10.690 +0,03%
Francoforte 16:38
25.048 -0,84%

New York: Bath & Body Works in forte calo

Migliori e peggiori
New York: Bath & Body Works in forte calo
(Teleborsa) - Scende sul mercato il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che soffre con un calo del 6,89%.

L'andamento di Bath & Body Works nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Bath & Body Works rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,58 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,26. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```