Vestire i momenti da ricordare: Luisa Beccaria presenta Celebrations

(Teleborsa) - Un invito a vestire i momenti che meritano di essere ricordati:
per l'autunno-inverno 2026 Luisa Beccaria
presenta Celebrations,
un racconto che accompagna le donne nei passaggi importanti,
nelle occasioni che chiedono grazia, presenza, un pizzico di incanto. Dalla luce sottile del mattino alla solennità della grande sera, la maison interpreta ogni sfumatura della celebrazione
— con poesia, ma anche con carattere.La collezione
si costruisce attorno a una materia preziosa e vibrante: dallo scozzese che viene reinterpretato in chiave romantica al tweed intrecciato dai toni chiari è impreziosito da paillette tono su tono e orli sfrangiati e si accompagna al velluto ricamato a boccioli fino al pizzo di velluto, profondo e tattile, disegna silhouette femminili con una sensualità sottile e sofisticata, mentre i jacquard sovraricamati con pailletés creano superfici tridimensionali, preziose ma mai eccessive — brillano con misura, non per stupire, ma per restare impressi. I tulle ricamat
i a piccoli fiori sembrano sospesi nell’aria, leggeri come un soffio, ma ricchi di dettagli minuziosi che catturano la luce a ogni movimento. Gli abiti lunghi in chiffon fantasia scivolano sul corpo con naturalezza, stampati come giardini d’inverno in piena fioritura. La palette cromatica
avvolge la collezione in un’eleganza calda e stratificata. Il caramello e il melanzana introducono profondità e carattere; i beige morbidi dialogano con sfumature di lilla polveroso e azzurri cielo, mentre i verdi — dal salvia al bosco al blu notte— aggiungono una vibrazione naturale e sofisticata.
Accanto a queste tonalità intense emergono sorbetti invernali: il tessuto chinè floreale riprende le tinte care al brand, rosa cipria velati, blu freddo, lilla, nuance che da sempre caratterizzano il brand.
La sfilata, prende vita nelle sale eleganti della recente apertura del, The Carlton, a Rocco Forte Hotel situato nel cuore di Milano, luogo cult con le modelle che col loro passo seguono il ritmo di una celebrazione che cresce. Si rinnova la partecipazione di Vialina Lemann
all’apertura dello show di Luisa Beccaria, consolidando una collaborazione all’insegna di eleganza e forza contemporanea. La sua presenza in passerella interpreta con naturalezza il messaggio di rinascita ed empowerment femminile della collezione, valorizzandone l’identità e la sensibilità estetica.(Foto: by Kris Atomic on Unsplash)