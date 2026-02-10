Milano 16:54
Snam è Official Partner di Casa Sanremo 2026 e porta la sua energia al Festival

Economia, Energia
(Teleborsa) - Snam è Official Partner di Casa Sanremo 2026, la Casa ufficiale del Festival della Canzone Italiana, che dal 14 al 28 febbraio 2026 darà spazio a eventi, incontri, format originali e ospiti internazionali nel cuore di Sanremo.

Casa Sanremo rappresenta dal 2008 uno dei luoghi più significativi del Festival attraverso questa collaborazione, Snam sostiene un evento che è parte del tessuto sociale italiano, in linea con il proprio impegno di generare un impatto positivo sul territorio anche attraverso momenti di aggregazione e di condivisione, valorizzando ciò che unisce energia e musica: due elementi essenziali nella vita quotidiana, con la capacità, spesso invisibile, di ispirare, unire e dare forza a persone, idee e progetti.


