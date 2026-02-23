Usa, Fed: a febbraio migliora l'attività manifatturiera nel distretto di Dallas

(Teleborsa) - Migliora l'attività delle fabbriche nel, nel mese di, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto alL'indice, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a +0,2 punti rispetto ai -1,2 punti del mese precedente.Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento superano il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.L'indice di, una misura chiave delle condizioni manifatturiere dello Stato, è rimasto sostanzialmente invariato a 12,5, un valore indicativo di un ritmo di espansione della produzione superiore alla media.L'indice diè salito di cinque punti a 11,8, l'indice deiè rimasto invariato a 11,1 e l'indice delleè sceso a 9,9 da 12,0.