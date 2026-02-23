Milano 17:35
Usa, Fed: a febbraio migliora l'attività manifatturiera nel distretto di Dallas

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Migliora l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, nel mese di febbraio, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey.

L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a +0,2 punti rispetto ai -1,2 punti del mese precedente.

Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento superano il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.

L'indice di produzione, una misura chiave delle condizioni manifatturiere dello Stato, è rimasto sostanzialmente invariato a 12,5, un valore indicativo di un ritmo di espansione della produzione superiore alla media.

L'indice di utilizzo della capacità produttiva è salito di cinque punti a 11,8, l'indice dei nuovi ordini è rimasto invariato a 11,1 e l'indice delle spedizioni è sceso a 9,9 da 12,0.

(Foto: R K su Unsplash)
