Usa, Fed: a febbraio migliora l'attività manifatturiera nel distretto di Dallas

(Teleborsa) - Migliora l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas
, nel mese di febbraio
, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey
.
L'indice generale manifatturiero
, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a +0,2 punti rispetto ai -1,2 punti del mese precedente.
Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento superano il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.
L'indice di produzione
, una misura chiave delle condizioni manifatturiere dello Stato, è rimasto sostanzialmente invariato a 12,5, un valore indicativo di un ritmo di espansione della produzione superiore alla media.
L'indice di utilizzo della capacità produttiva
è salito di cinque punti a 11,8, l'indice dei nuovi ordini
è rimasto invariato a 11,1 e l'indice delle spedizioni
è sceso a 9,9 da 12,0.(Foto: R K su Unsplash)