Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:35
24.664 +0,09%
Dow Jones 19:35
47.195 -0,64%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Borsa: Netto calo per Parigi in avvio (-0,11%)

Il CAC40 esordisce a 7.984,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per Parigi in avvio (-0,11%)
L'Indice di Parigi esibisce una perdita secca dello 0,11% a quota 7.984,97 in apertura.
Condividi
```