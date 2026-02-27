Milano 9:36
47.474 +0,10%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:36
10.889 +0,39%
25.306 +0,07%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,13%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.609,46 punti

In breve, Finanza
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,13%, a quota 8.609,46 in apertura.
