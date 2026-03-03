Milano
10:40
44.618
-3,59%
Nasdaq
2-mar
24.993
+0,13%
Dow Jones
2-mar
48.905
-0,15%
Londra
10:40
10.522
-2,39%
Francoforte
10:40
23.875
-3,10%
Martedì 3 Marzo 2026, ore 10.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,21%
Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,21%
Il CAC40 avvia la giornata a 8.292,42 punti
In breve
,
Finanza
03 marzo 2026 - 09.03
L'Indice di Parigi in sensibile calo dell'1,21%, a quota 8.292,42 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,22%)
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,51%)
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,22%
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,29%
Argomenti trattati
Parigi
(129)
Titoli e Indici
France Cac 40
-1,65%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,30%
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,47%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,36%
Borsa: Pessimo inizio per Parigi in calo (dello 0,04%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,11%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,11%)
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto