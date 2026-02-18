Milano
12:03
46.355
+1,29%
Nasdaq
17-feb
24.702
0,00%
Dow Jones
17-feb
49.533
+0,07%
Londra
12:03
10.670
+1,08%
Francoforte
12:03
25.265
+1,07%
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 12.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,11%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,11%)
Il CAC40 inizia gli scambi a 8.370,48 punti
In breve
,
Finanza
18 febbraio 2026 - 09.03
L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,11%, a quota 8.370,48 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,09%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,09%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,07%)
Borsa: Brillante Parigi in avvio (+1,17%)
Argomenti trattati
Parigi
(168)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,53%
Altre notizie
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,12%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,04%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,07%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,36%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,21%)
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,39%
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto