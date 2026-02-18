Milano 12:03
In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,11%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,11%, a quota 8.370,48 in apertura.
