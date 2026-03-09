BTP Valore: 64% dei contratti sotto 20 mila euro, 40% tramite home banking

(Teleborsa) - Il settimo collocamento del BTP Valore
ha registrato un taglio medio di oltre 31 mila euro, con un'elevata quota sottoscritta via home banking. Lo sottolinea il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), comunicando i dettagli dell'ultima emissione
della famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori (retail). L'importo complessivamente emesso è stato pari a 16.222,584 milioni di euro a fronte di 522.214 contratti conclusi, con un taglio medio di 31.065 euro.
Nel dettaglio, dei 522.214 contratti conclusi sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) circa il 63,5% è stato di importo inferiore ai 20.000 euro
, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si raggiunge circa il 90% del totale.
Dalle informazioni raccolte dai Dealer, Co-Dealer ed altri intermediari, si può desumere una partecipazione di investitori retail, con una quota pari al 73%
, significativamente prevalente rispetto a quella del private banking. All'interno della quota sottoscritta dagli investitori retail si stima che circa il 60% abbia inoltrato l'ordine attraverso le filiali delle reti bancarie e gli uffici postali (sia recandosi fisicamente in filiale sia a distanza), mentre il restante 40% attraverso l'home banking.
Per quanto riguarda la ripartizione geografica degli ordini ricevuti, la quasi totalità degli ordini è risultata provenire da investitori domestici.