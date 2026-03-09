Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:39
24.658 +0,06%
Dow Jones 19:39
47.177 -0,68%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Eurozona: i venditori si accaniscono sull'EURO STOXX Retail

Eurozona: i venditori si accaniscono sull'EURO STOXX Retail
Si abbattono le vendite sul comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata a 872,25 punti, in forte calo del 2,65%.
