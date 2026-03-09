Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:42
24.659 +0,06%
Dow Jones 19:42
47.160 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: luce verde per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: luce verde per Hensoldt
(Teleborsa) - Grande giornata per Hensoldt, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,83%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hensoldt rispetto all'indice di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Hensoldt, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 74,9 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 79,65 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 71,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
