New York: in calo DoorDash

(Teleborsa) - Ribasso per il leader americano delle consegne di pasti
, che presenta una flessione del 2,83%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di DoorDash
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di medio periodo di DoorDash
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 177,4 USD. Supporto a 170,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 184,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)