New York: in calo DoorDash

(Teleborsa) - Ribasso per il leader americano delle consegne di pasti, che presenta una flessione del 2,83%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di DoorDash subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo di DoorDash ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 177,4 USD. Supporto a 170,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 184,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
