New York: performance negativa per Mosaic

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di fertilizzanti
, che presenta una flessione del 3,12%.
La tendenza ad una settimana di Mosaic
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Mosaic
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,48 USD con tetto rappresentato dall'area 26,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25,01.
