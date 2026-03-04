Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 20:09
25.170 +1,82%
Dow Jones 20:09
48.786 +0,59%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

New York: performance negativa per Mosaic

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Mosaic
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di fertilizzanti, che presenta una flessione del 3,12%.

La tendenza ad una settimana di Mosaic è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Mosaic suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,48 USD con tetto rappresentato dall'area 26,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```