Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 21:08
24.876 -0,63%
Dow Jones 21:08
48.820 -1,37%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

Pesante sul mercato di New York Shopify

Ribasso scomposto per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che esibisce una perdita secca del 5,22% sui valori precedenti.
