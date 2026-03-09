Milano 17:35
Piazza Affari: brusca correzione per il settore automotive dell'Italia

Il Comparto italiano auto e ricambi crolla del 3,15%, scendendo fino a 262.097,55 punti.
