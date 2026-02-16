Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia
Perde terreno il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 288.226,88 punti, ritracciando dello 0,81%.
Condividi
```