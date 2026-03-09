Milano 17:35
Piazza Affari: performance negativa per Piaggio

Piazza Affari: performance negativa per Piaggio
(Teleborsa) - Sottotono la big delle due ruote, che passa di mano con un calo del 3,00%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Piaggio rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico della società industriale mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,604 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,63. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,591.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
