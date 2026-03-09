Piazza Affari: performance negativa per Piaggio

(Teleborsa) - Sottotono la big delle due ruote
, che passa di mano con un calo del 3,00%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Piaggio
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della società industriale
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,604 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,63. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,591.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)