Piazza Affari: performance negativa per Piaggio

big delle due ruote

FTSE Italia Mid Cap

Piaggio

indice delle società a media capitalizzazione

società industriale

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 3,00%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,604 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,63. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,591.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)