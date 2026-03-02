Milano 17:35
Piazza Affari: movimento negativo per Piaggio

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big delle due ruote, che mostra un decremento del 2,26%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piaggio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Piaggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,787 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,744. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,83.

