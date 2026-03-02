Piazza Affari: movimento negativo per Piaggio

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big delle due ruote
, che mostra un decremento del 2,26%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piaggio
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Piaggio
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,787 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,744. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)