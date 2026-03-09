Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:06
24.617 -0,11%
Dow Jones 20:06
47.147 -0,75%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: vendite diffuse sul comparto media dell'Italia

L'Indice media italiano crolla del 2,32%, scendendo fino a 9.027,19 punti.
